Антипова (Евдокимова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1913 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипов Василий Ильич
Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно