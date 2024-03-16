Антипова (Евдокимова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Евдокимова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Бровцино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бровцино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
04.11.1913 ст.

Муж: Антипов Василий Ильич

Рождение ребёнка
03.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Василий Ильич

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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