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Абрам Евдокимов

Место рождения

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.08.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1820

Отец: Евдоким Михайлов

Мать: Мария Александрова

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1845

Сын: Исаак Абрамов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.06.1850

Дочь: Февронья Абрамова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Иоанн Абрамов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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