Абрам Евдокимов
Место рождения
Дата рождения14.08.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1820
Отец: Евдоким Михайлов
Мать: Мария Александрова
Рождение ребёнка
27.07.1845
Сын: Исаак Абрамов
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
25.06.1850
Дочь: Февронья Абрамова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1862
Сын: Иоанн Абрамов
Мать ребёнка: Анна Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно