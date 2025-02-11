Максаков Михаил Григорьевич
мужской, родился 01.11.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМаксаков Григорий ПанкратовичДо 1861 г.р.
МатьМаксакова Анастасия АлексеевнаДо 1861 г.р.
Супруги
Максакова (Карташева) Параскева Андреевна08.10.1881 г.р.
Дети
Максаков Иван Михайлович27.10.1904 г.р.
Максаков Фёдор Михайлович02.09.1906 г.р.Показать еще 3
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Участники
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Комментарий
Рождение
01.11.1881
Бракосочетание
26.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1904
Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
02.09.1906
Сын: Максаков Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
28.05.1909
Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Максаков Павел Михайлович
Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Максаков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно