Максаков Михаил Григорьевич 01.11.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Максаков Михаил Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.11.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Максаков Григорий ПанкратовичДо 1861 г.р.
Мать
Максакова Анастасия АлексеевнаДо 1861 г.р.
Супруги
Максакова (Карташева) Параскева Андреевна08.10.1881 г.р.
Дети
Максаков Иван Михайлович27.10.1904 г.р.
Максаков Фёдор Михайлович02.09.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1881

Отец: Максаков Григорий Панкратович

Мать: Максакова Анастасия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
26.01.1904

Жена: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
27.10.1904

Сын: Максаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Максаков Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
28.05.1909

Сын: Максаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Максаков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Максаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Максакова (Карташева) Параскева Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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