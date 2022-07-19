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Bechler Christof

Место рождения

Malsch, Baden, Württemberg, Germany

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1667 г.р.

Дети

Около 1690 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1689

Жена: (Bechler) Christof

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Bechler Christof

Мать ребёнка: (Bechler) Christof

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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