Bechler Christof
Место рожденияMalsch, Baden, Württemberg, Germany
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1689
Жена: (Bechler) Christof
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Bechler Christof
Мать ребёнка: (Bechler) Christof
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно