Лапицкий Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапицкий Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапицкая Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Лапицкая (Белова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснопевцева (Лапицкая) Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Лапицкая (Белова) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапицкая (Белова) Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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