Федоров Василий Около 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Федоров Федор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.09.1931

Жена: Фёдорова (Разнополова) Анастасия

Муром, Владимирская область, Россия
Национальность жениха и невесты: великоросы. Место жительства: г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Рождение ребёнка
24.07.1932

Дочь: (Федорова) Нина

Мать ребёнка: Фёдорова (Разнополова) Анастасия

Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
17.09.1934

Дочь: (Фёдоров) Александр

Мать ребёнка: Фёдорова (Разнополова) Анастасия

Муром, Владимирская область, Россия
Владимирская область, г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Рождение ребёнка
11.04.1938

Сын: Федоров Виктор

Мать ребёнка: Фёдорова (Разнополова) Анастасия

Муром, Владимирская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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