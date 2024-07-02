Федоров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Федоров Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.09.1931
Муром, Владимирская область, Россия
Национальность жениха и невесты: великоросы. Место жительства: г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Рождение ребёнка
24.07.1932
Дочь: (Федорова) Нина
Мать ребёнка: Фёдорова (Разнополова) Анастасия
Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
17.09.1934
Дочь: (Фёдоров) Александр
Мать ребёнка: Фёдорова (Разнополова) Анастасия
Муром, Владимирская область, Россия
Владимирская область, г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Рождение ребёнка
11.04.1938
Сын: Федоров Виктор
Мать ребёнка: Фёдорова (Разнополова) Анастасия
Муром, Владимирская область, Россия
Смерть
Неизвестно