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Мордакин Михаил Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1941

Дата смерти

06.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордакина Валентина Елизаровна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Мордакин Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Мордакин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Мордакин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна

Рождение ребёнка
21.04.1973

Дочь: Макашкина (Мордакина) Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Мордакина Валентина Елизаровна

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
06.09.1996

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