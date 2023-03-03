Мартынович Артем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович Артем Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.2023

Отец: Мартынович Иван

Мать: Мартынович Дарья Яковлевна

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