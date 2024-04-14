Небайкин Никита
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти21.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Небайкин Герасим
Мать: не указана
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Анкета арестованного
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитович Павел
Мать ребёнка: Небайкина (Федоровна) Мария
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Место жительства
С 1872 по 10.11.1937
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Анкета арестованного
Бракосочетание
Между 1888 и 1896
Рождение ребёнка
09.04.1897
Дочь: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария
Мать ребёнка: Небайкина (Федоровна) Мария
Архивная справка №511/8 от 10.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1897 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Сын: Никитович Петр
Мать ребёнка: Небайкина (Федоровна) Мария
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: Красовская (Никитична) Пелагея
Мать ребёнка: Небайкина (Федоровна) Мария
Работа или профессия
До 10.11.1937
Колхозник | Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Анкета арестованного
Арест
10.11.1937
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Ордер №94 на производство ареста и обыска
Смерть
21.11.1937
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Выписка из протокола | Выписка из акта
Реабилитация осужденного
16.05.1989
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Заключение по материалам кголовного дела