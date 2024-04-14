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Небайкин Никита

Место рождения

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

21.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Небайкин Герасим

Мать: не указана

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Анкета арестованного
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитович Павел

Мать ребёнка: Небайкина (Федоровна) Мария

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Место жительства
С 1872 по 10.11.1937
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Анкета арестованного
Бракосочетание
Между 1888 и 1896

Жена: Небайкина (Федоровна) Мария

Рождение ребёнка
09.04.1897

Дочь: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Мать ребёнка: Небайкина (Федоровна) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Архивная справка №511/8 от 10.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1897 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Сын: Никитович Петр

Мать ребёнка: Небайкина (Федоровна) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: Красовская (Никитична) Пелагея

Мать ребёнка: Небайкина (Федоровна) Мария

Работа или профессия
До 10.11.1937
Колхозник | Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Анкета арестованного
Арест
10.11.1937
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Ордер №94 на производство ареста и обыска
Смерть
21.11.1937
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Выписка из протокола | Выписка из акта
Реабилитация осужденного
16.05.1989
Материалы уголовного дела №ОФ-24681 | Родовой архивный фонд Домрачевых | Заключение по материалам кголовного дела

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