Макарова Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957
Рождение ребёнка
26.10.1978
Сын: Макаров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.05.1980
Сын: Макаров Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Николай Тимофеевич