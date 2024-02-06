Макарова Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

1978 г.р.
1980 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957

Отец: не указан

Мать: Молдавская Бронислава Яковлевна

Рождение ребёнка
26.10.1978

Сын: Макаров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.05.1980

Сын: Макаров Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Николай Тимофеевич

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