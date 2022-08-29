Ялица (Кондратова) (Кондратова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Муж: Ялица Федор Петров
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ялыця (Ялица) Игнатий Феодорович
Отец ребёнка: Ялица Федор Петров
Рождение ребёнка
15.03.1905
Дочь: Русецкая (Ялица) (Ялиця) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Ялица Федор Петров
Смерть
Неизвестно