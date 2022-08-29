Ялица (Кондратова) (Кондратова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялица (Кондратова) (Кондратова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1887

Муж: Ялица Федор Петров

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ялыця (Ялица) Игнатий Феодорович

Отец ребёнка: Ялица Федор Петров

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.03.1905

Дочь: Русецкая (Ялица) (Ялиця) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Ялица Федор Петров

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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