Бельских Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1987
Сын: Бельских Александр Викторович
Мать ребёнка: Бельских Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельских Игорь Викторович
Мать ребёнка: Бельских Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельских Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Бельских Людмила Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно