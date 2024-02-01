Бельских Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельских Виктор

Бельских Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1987

Сын: Бельских Александр Викторович

Мать ребёнка: Бельских Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельских Игорь Викторович

Мать ребёнка: Бельских Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельских Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Бельских Людмила Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельских Людмила Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close