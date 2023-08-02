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Белякова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Беляков Семен Степанович

Отец ребёнка: Беляков Степан Дмитриевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Беляков Андрей Степанович

Отец ребёнка: Беляков Степан Дмитриевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Беляков Павел Степанович

Отец ребёнка: Беляков Степан Дмитриевич

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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