Коваленко Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1954

Дата смерти

22.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1978

Сын: Коваленко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бурик Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
09.10.1985

Сын: Коваленко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бурик Ольга Анатольевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурик Ольга Анатольевна

Смерть
22.06.1989
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