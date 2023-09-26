Коваленко Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1954
Дата смерти22.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1978
Сын: Коваленко Виктор Иванович
Мать ребёнка: Бурик Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
09.10.1985
Сын: Коваленко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Бурик Ольга Анатольевна
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурик Ольга Анатольевна
Смерть
22.06.1989