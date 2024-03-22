Кривенко Марфа Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феврония Герасимовна
Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зиновия Герасимовна
Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кривенко Диомид Герасимович
Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Праскевья Герасимовна
Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно