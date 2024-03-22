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Кривенко Марфа Евсеевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Кривенко Евсевий Онуфриевич

Мать: Кривенко Зиновия Халимоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феврония Герасимовна

Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зиновия Герасимовна

Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кривенко Диомид Герасимович

Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Праскевья Герасимовна

Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Кривенко Герасим Герасимович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Герасим Герасимович

Смерть
Неизвестно
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