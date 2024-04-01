Vike (Gudleiksdatter) Eli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVike (Gudleiksdatter) Eli

Vike (Gudleiksdatter) Eli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

1812 г.р.
1822 г.р.
1822 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1805

Муж: Fjose Vike Iver Styrksen

Рождение ребёнка
12.01.1812

Сын: Fjose Styrk Ivarsson

Отец ребёнка: Fjose Vike Iver Styrksen

Рождение ребёнка
1822

Сын: Iverson Knut

Отец ребёнка: Fjose Vike Iver Styrksen

Рождение ребёнка
26.11.1822

Сын: Vike Knut Iversen

Отец ребёнка: Fjose Vike Iver Styrksen

Смерть
1832

Мы используем куки для улучшения работы сайта.