Vike (Gudleiksdatter) Eli
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1805
Рождение ребёнка
12.01.1812
Сын: Fjose Styrk Ivarsson
Отец ребёнка: Fjose Vike Iver Styrksen
Рождение ребёнка
1822
Сын: Iverson Knut
Отец ребёнка: Fjose Vike Iver Styrksen
Рождение ребёнка
26.11.1822
Сын: Vike Knut Iversen
Отец ребёнка: Fjose Vike Iver Styrksen
Смерть
1832