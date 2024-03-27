Родовский Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодовский Абрам

Родовский Абрам

Место рождения

г.Верхнеудинск. Бурятия

Дата рождения

21.12.1909

Дата смерти

12.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1909

Отец: Родовский Исай

Мать: Родовский Хана

г.Верхнеудинск. Бурятия
Рождение ребёнка
09.01.1942

Сын: Родовский Владимир

Мать ребёнка: Родовский Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родовский Анна

Похороны
12.09.1943
1, 5 км. севернее окраины деревни Бабянск, Опошинский р-н, Полтавская обл., Украина.
Смерть
12.09.1943
погиб в бою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close