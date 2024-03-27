Родовский Абрам
Место рожденияг.Верхнеудинск. Бурятия
Дата рождения21.12.1909
Дата смерти12.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1909
Отец: Родовский Исай
Мать: Родовский Хана
г.Верхнеудинск. Бурятия
Рождение ребёнка
09.01.1942
Сын: Родовский Владимир
Мать ребёнка: Родовский Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родовский Анна
Похороны
12.09.1943
1, 5 км. севернее окраины деревни Бабянск, Опошинский р-н, Полтавская обл., Украина.
Смерть
12.09.1943
погиб в бою