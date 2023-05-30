Игошев Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игошев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прозорова (Игошева) Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Игошева Наталья Парамоновна
Бракосочетание
Вычислено 1831
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Мать ребёнка: Игошева Наталья Парамоновна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Игошев Автоном Максимович
Мать ребёнка: Игошева Наталья Парамоновна
Смерть
Неизвестно