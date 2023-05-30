Игошев Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгошев Максим Михайлович

Игошев Максим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игошев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прозорова (Игошева) Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Игошева Наталья Парамоновна

Бракосочетание
Вычислено 1831

Жена: Игошева Наталья Парамоновна

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Игошев Павел Максимович

Мать ребёнка: Игошева Наталья Парамоновна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Игошев Автоном Максимович

Мать ребёнка: Игошева Наталья Парамоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.