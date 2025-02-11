(Enns) Magdalena 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

(Enns) Magdalena

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1776, Walldorf

умерла 1820, Бабурка

Супруги
Funk Corneilus Johann J24.04.1784 г.р.
Дети
Funk Cornelius1811 г.р.
Funk Johann Cornelius E26.10.1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1809

Муж: Funk Corneilus Johann J

Рождение ребёнка
1811

Сын: Funk Cornelius

Отец ребёнка: Funk Corneilus Johann J

Рождение ребёнка
26.10.1813

Сын: Funk Johann Cornelius E

Отец ребёнка: Funk Corneilus Johann J

Смерть
1820

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