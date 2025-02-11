(Enns) Magdalena
женский, родилась 1776, Walldorf
умерла 1820, Бабурка
Супруги
Funk Corneilus Johann J24.04.1784 г.р.
Дети
Funk Cornelius1811 г.р.
Funk Johann Cornelius E26.10.1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
1811
Сын: Funk Cornelius
Отец ребёнка: Funk Corneilus Johann J
Рождение ребёнка
26.10.1813
Отец ребёнка: Funk Corneilus Johann J
Смерть
1820