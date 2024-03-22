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Lichtman (Боюканская) Khana

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

17.05.1921

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1921

Отец: Боюканский Ицхак

Мать: Liba

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
1945

Муж: Lichtman Cory (Карол)

Рождение ребёнка
23.01.1951

Дочь: Шапиро Лала

Отец ребёнка: Lichtman Cory (Карол)

Беер-Шева, Израиль
Рождение ребёнка
07.02.1956

Сын: Lichtman Ицик (Ити)

Отец ребёнка: Lichtman Cory (Карол)

Beer-Sheva, Israel
Смерть
2011
Беэр- Шева
Похороны
Неизвестно
Беэр- Шева
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