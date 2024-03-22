Lichtman (Боюканская) Khana
Место рождения
Дата рождения17.05.1921
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1921
Отец: Боюканский Ицхак
Мать: Liba
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
23.01.1951
Дочь: Шапиро Лала
Отец ребёнка: Lichtman Cory (Карол)
Беер-Шева, Израиль
Рождение ребёнка
07.02.1956
Сын: Lichtman Ицик (Ити)
Отец ребёнка: Lichtman Cory (Карол)
Beer-Sheva, Israel
Смерть
2011
Беэр- Шева
Похороны
Неизвестно
Беэр- Шева