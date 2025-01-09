(Опритова) Дарья Кондратьевна 07.03.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Опритова) Дарья Кондратьевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 07.03.1842 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Опритов Кондратий Михайлович21.09.1813 ст. г.р.
Мать
Опритова (Разинькина) Агафья ПетровнаОколо 1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1842 ст.

Отец: Опритов Кондратий Михайлович

Мать: Опритова (Разинькина) Агафья Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
08.03.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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