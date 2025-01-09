(Опритова) Дарья Кондратьевна
женский, родилась 07.03.1842 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецОпритов Кондратий Михайлович21.09.1813 ст. г.р.
МатьОпритова (Разинькина) Агафья ПетровнаОколо 1813 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
08.03.1842 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858