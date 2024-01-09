Довгалюк Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довгалюк Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Довгалюк Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгалюк Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Довгалюк Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгалюк Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Довгалюк Дмитрий Тимофеевич
Смерть
07.11.1969