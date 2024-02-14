Тимченко Вячеслав Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Вячеслав Федорович

Место рождения

Симферополь

Дата рождения

11.03.1945

Дата смерти

10.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1945

Отец: Тимченко Федор

Мать: Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.1994

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