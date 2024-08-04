Сметанникова (Куницына) Мария Трофимова 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сметанникова (Куницына) Мария Трофимова

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.04.1894 ст.

Муж: Сметанников (Агафонов) Петр Егоров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених – Вознесенского завода крестьянин Петр Егоров Сметанников православного вероисповедания, вторым браком – 30 лет Невеста – того же завода крестьянка Марья Трофимова Куницина, православного вероис... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1897

Сын: Сметанников Василий Петров

Отец ребёнка: Сметанников (Агафонов) Петр Егоров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Родители - Села Вознесенский завод крестьянин Петр Егоров Сметанников и законная жена его Мария Трофимова, православные Восприемники – завода крестьяне Александр Егоров Сметанников и Наталья Андреева ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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