Сметанникова (Куницына) Мария Трофимова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1894 ст.
Жених – Вознесенского завода крестьянин Петр Егоров Сметанников православного вероисповедания, вторым браком – 30 лет Невеста – того же завода крестьянка Марья Трофимова Куницина, православного вероис... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1897
Сын: Сметанников Василий Петров
Отец ребёнка: Сметанников (Агафонов) Петр Егоров
Родители - Села Вознесенский завод крестьянин Петр Егоров Сметанников и законная жена его Мария Трофимова, православные Восприемники – завода крестьяне Александр Егоров Сметанников и Наталья Андреева ... Показать все
Смерть
Неизвестно