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Зимин Алексей Иванович

Место рождения

Сретенская волость, деревня Удычинская

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Зимин Иван Николаевич

Мать: Зимина Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Домника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Домна (Домника)

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Зимина) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Зимина Домника

Рождение ребёнка
1818

Сын: Зимин Ерав Алексеевич

Мать ребёнка: Зимина Домника

Рождение ребёнка
1820

Сын: Зимин Герасим Алексеевич

Мать ребёнка: Зимина Домника

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Зимина) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Зимина Домника

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зимин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Зимина Домна (Домника)

Смерть
Неизвестно

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