Зимин Алексей Иванович
Место рожденияСретенская волость, деревня Удычинская
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Зимин Иван Николаевич
Мать: Зимина Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Домника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Домна (Домника)
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Зимина) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Зимина Домника
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Зимина Домника
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Зимина Домника
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Зимина) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Зимина Домника
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Зимина Домна (Домника)
Смерть
Неизвестно