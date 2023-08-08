Мухаметзянова Руфина Салаватовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1989
Отец: Асанов Салават Джавидович
Мать: Асанова Аниса Зяляевна
Рождение ребёнка
11.11.2011
Дочь: Мухаметзянова Рамина Раилевна
Отец ребёнка: Мухаметзянов Раиль
Рождение ребёнка
23.08.2013
Дочь: Мухаметзянова Ралина Раилевна
Отец ребёнка: Мухаметзянов Раиль
Рождение ребёнка
31.08.2021
Дочь: Мухаметзянова Дина Раилевна
Отец ребёнка: Мухаметзянов Раиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметзянов Раиль