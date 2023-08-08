Мухаметзянова Руфина Салаватовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянова Руфина Салаватовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1989

Отец: Асанов Салават Джавидович

Мать: Асанова Аниса Зяляевна

Рождение ребёнка
11.11.2011

Дочь: Мухаметзянова Рамина Раилевна

Отец ребёнка: Мухаметзянов Раиль

Рождение ребёнка
23.08.2013

Дочь: Мухаметзянова Ралина Раилевна

Отец ребёнка: Мухаметзянов Раиль

Рождение ребёнка
31.08.2021

Дочь: Мухаметзянова Дина Раилевна

Отец ребёнка: Мухаметзянов Раиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметзянов Раиль

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