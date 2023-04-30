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Прокуроров Алексей Гаврилович

Место рождения

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Гаврила Васильевич

Мать: Аграфена Андреевна

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Сорицы, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.05.1859

Сын: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.06.1860

Дочь: Прокуророва Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.01.1862

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Прокуроров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Прокуроров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.08.1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.09.1876

Дочь: Прокуророва Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: Прокуророва Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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