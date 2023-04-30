Прокуроров Алексей Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гаврила Васильевич
Мать: Аграфена Андреевна
Сын: Прокуроров Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Дочь: Прокуророва Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Сын: Прокуроров Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Сын: Прокуроров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Дочь: Прокуророва Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Дочь: Прокуророва Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Прокуронова Евдокия Дмитриевна