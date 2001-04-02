Серебренников Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения23.02.1961
Дата смерти02.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завьялова Лидия Александровна
Смерть
02.04.2001
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край