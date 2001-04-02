Серебренников Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренников Владимир Александрович

Серебренников Владимир Александрович

Место рождения

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

23.02.1961

Дата смерти

02.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.
1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завьялова Лидия Александровна

Смерть
02.04.2001
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.