Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения22.09.1860
Дата смерти17.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Крещение
29.09.1860
Рождение ребёнка
20.12.1888
Сын: Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1893
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1898
Сын: Иоанн Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.1909