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Дмитрий Павлович

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.09.1860

Дата смерти

17.09.1909

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

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Дети

1888 г.р.
1893 г.р.
1898 г.р.
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Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1860

Отец: Павел Аммосович

Мать: Марья (Мария) Иосифовна (или Осиповна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Крещение
29.09.1860
Рождение ребёнка
20.12.1888

Сын: Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1893

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1898

Сын: Иоанн Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.09.1909
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

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