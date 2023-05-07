Горкунова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.?
Дата смерти?.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1959
Сын: Горкунов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Горкунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.03.?
Дочь: Горкунова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Горкунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.03.?
Дочь: Горкунова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Горкунов Александр Иванович
Смерть
?.03.?