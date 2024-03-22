Тарасова Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиС 1850 по 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Бракосочетание
15.01.1822 ст.
Борисово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Отец ребёнка: Тарасов Иван больший Филимонович
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
24.04.1826 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван больший Филимонович
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
С 1850 по 1858 ст.