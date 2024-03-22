Тарасова Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Место рождения

Хрупинка, Богородская волость, Верейский уезд

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

С 1850 по 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрупинка, Богородская волость, Верейский уезд
Бракосочетание
15.01.1822 ст.

Муж: Тарасов Иван больший Филимонович

Борисово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Тарасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван больший Филимонович

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Рождение ребёнка
24.04.1826 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов Иван больший Филимонович

Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
ц.Царе-Константиновская (г. Верея)
Смерть
С 1850 по 1858 ст.
Митяево, Наро-Фоминский, Московская область
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