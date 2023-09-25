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Малова Анна Тимофеена

Место рождения

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тимофей Иванович

Мать: не указана

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1841

Муж: Малов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Малов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
25.10.1845

Дочь: Трофимова (Малова) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Малов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Малова Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Малов Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Малова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Малов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александрова (Малова) Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1900

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