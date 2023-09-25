Малова Анна Тимофеена
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тимофей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1841
Муж: Малов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
25.10.1845
Дочь: Трофимова (Малова) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Малов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Малова Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Малова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александрова (Малова) Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Малов Андрей Кузьмич
Смерть
1900