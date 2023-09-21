Романов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.2017

Дочь: Романова Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.2019

Дочь: Романова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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