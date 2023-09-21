Романов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2017
Дочь: Романова Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.2019
Дочь: Романова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности