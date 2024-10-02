Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Илья Ивановович (Ilja Ivaninpoika)
Место рожденияSumeria, 5, Impilahti, Karjala, Finland
Дата рождения20.07.1770
Дата смерти24.04.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1770
Отец: Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Ivan Iljich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1809
Сын: Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Степан Ильич (Stepan Iljanpoika)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.04.1844