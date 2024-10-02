Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Илья Ивановович (Ilja Ivaninpoika) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Илья Ивановович (Ilja Ivaninpoika)

Место рождения

Sumeria, 5, Impilahti, Karjala, Finland

Дата рождения

20.07.1770

Дата смерти

24.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1770

Отец: Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Ivan Iljich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1809

Сын: Ильюшкин (Iljushkin / Iljin) Степан Ильич (Stepan Iljanpoika)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.04.1844

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