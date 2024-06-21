Кокорев Иван Около 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кокорев Иван

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Место рождения

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Кокорев Ефим

Мать: не указана

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Анна

Рождение ребёнка
12.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева Анна

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кокорев Анатолий

Мать ребёнка: Кокорева Анна

Военная служба
23.06.1941
Туголуковский РВК
ОБД «Мемориал» | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58147131 | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58147131
Смерть
Около ?.09.1941
Причина смерти: На войне | Пропал безвести | ОБД «Мемориал» | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58147131 | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58147131
Рождение ребёнка
29.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева Анна

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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