Кокорев Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиОколо ?.09.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Кокорев Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Анна
Рождение ребёнка
12.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева Анна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кокорев Анатолий
Мать ребёнка: Кокорева Анна
Военная служба
23.06.1941
Туголуковский РВК
ОБД «Мемориал» | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58147131 | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58147131
Смерть
Около ?.09.1941
Причина смерти: На войне | Пропал безвести | ОБД «Мемориал» | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58147131 | https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58147131
Рождение ребёнка
29.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева Анна