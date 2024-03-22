Шишенин Семён Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишенин Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишенин Геннадий Семёнович
Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишенин Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
13.08.1944
Дочь: Кожушкина Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна
Смерть
Неизвестно