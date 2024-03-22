Шишенин Семён Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишенин Семён Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишенин Ниолай Семёнович

Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишенин Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишенин Геннадий Семёнович

Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишенин Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
13.08.1944

Дочь: Кожушкина Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Шишенина (Соколова) Прасковья Филипповна

Смерть
Неизвестно

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