Валентина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Михаил
Мать: Александра Иванова
Рождение ребёнка
02.03.1895
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Виноградов Михаил
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Виноградова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Виноградов Михаил
Починок, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Коновалова Анна
Отец ребёнка: Виноградов Михаил
Рождение ребёнка
26.04.1908
Сын: Николай
Отец ребёнка: Виноградов Михаил
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Виноградов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Виноградов Михаил
Смерть
Неизвестно