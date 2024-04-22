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Валентина Михайлова

Место рождения

Станок, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Михаил

Мать: Александра Иванова

Станок, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Виноградов Михаил

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Виноградова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Виноградов Михаил

Починок, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Коновалова Анна

Отец ребёнка: Виноградов Михаил

Рождение ребёнка
26.04.1908

Сын: Николай

Отец ребёнка: Виноградов Михаил

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Виноградов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Виноградов Михаил

Смерть
Неизвестно
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