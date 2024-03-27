Грибкова Александра1 Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибкова Александра1 Тимофеевна

Грибкова Александра1 Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Илья Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1905 ст.

Дочь: Грибкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Илья Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1909

Сын: Грибков Иван Ильин

Отец ребёнка: Грибков Илья Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-W9S1-6?i=6&wc=QPJL-T88%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590442392&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.