Грибкова Александра1 Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1905 ст.
Дочь: Грибкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Грибков Илья Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1909
Сын: Грибков Иван Ильин
Отец ребёнка: Грибков Илья Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-W9S1-6?i=6&wc=QPJL-T88%3A1047421401%2C1047424201%2C1047469401%2C1590442392&cc=1931806
Смерть
Неизвестно