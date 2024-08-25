Потебняк Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потебняк Анатолий

Место рождения

кр.Ставропольский, ст.Суворовская

Дата рождения

Около 1946

Дата смерти

Около 2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2023

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