Анна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Золотухин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

деревня Сосновая, Бурханкульский сельсовет, Каракульский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Золотухин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Золотухина Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Золотухина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич

Смерть
1935
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