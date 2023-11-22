Анна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Евгений
Рождение ребёнка
1905
Сын: Золотухин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
деревня Сосновая, Бурханкульский сельсовет, Каракульский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Золотухин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Золотухина Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Золотухина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Федор Андреевич
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Золотухин Андрей Васильевич
Смерть
1935