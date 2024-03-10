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Файзрахманова Сания Габдрауфовна
Файзрахманова Сания Габдрауфовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1959
Пол
Женский
Отец
Файзрахманов Габдрауф Файзрахманович
1931 г.р.
Мать
Файзрахманова Маулия Минобутдиновна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1959
Отец:
Файзрахманов Габдрауф Файзрахманович
Мать:
Файзрахманова Маулия Минобутдиновна
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