Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
31.01.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Чермы крестьянин Василий Константинович Байдаково крестьянская дочь Анна Федоровна по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по жениху Заклинья крестьянин Анат... Показать все
Смерть
Неизвестно