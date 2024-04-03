Юманова (Кузнецова) Елена Игнатьевна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юманова (Кузнецова) Елена Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кузнецов Игнатий Исаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юманов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юманова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Юманова Мария Степановна

Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич

Петропавловка
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Теплякова Быстренина (Юманова) Параскева Степановна

Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Юманов Геннадий (Гавриил) Степанович

Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич

Петропавловка
Рождение ребёнка
1925

Сын: Юманов Николай Степанович

Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Смерть
1971
Копейск, Копейский, Челябинская область

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