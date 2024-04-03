Юманова (Кузнецова) Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1971
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Кузнецов Игнатий Исаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юманова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Юманова Мария Степановна
Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич
Петропавловка
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Теплякова Быстренина (Юманова) Параскева Степановна
Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Юманов Геннадий (Гавриил) Степанович
Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич
Петропавловка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Юманов Николай Степанович
Отец ребёнка: Юманов Степан Тимофеевич
Смерть
1971