Зарянко Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1818
Дата смерти01.01.1871
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1818
Рождение ребёнка
15.06.1854
Мать ребёнка: Зорянко Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.10.1858
Сын: Зорянко (зарянко) Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Зорянко Анна Павловна
Москва
Рождение ребёнка
16.08.1861
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Зорянко Анна Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зорянко Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
художник, проф.
Смерть
01.01.1871
Москва