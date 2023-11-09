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Зарянко Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1818

Дата смерти

01.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1818

Отец: Зарянко(?) Константин Никитин

Мать: Зарянко Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.06.1854

Сын: Зарянко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Зорянко Анна Павловна

Рождение ребёнка
04.10.1858

Сын: Зорянко (зарянко) Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Зорянко Анна Павловна

Москва
Рождение ребёнка
16.08.1861

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Зорянко Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорянко Анна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
художник, проф.
Смерть
01.01.1871
Москва
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