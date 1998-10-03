Матвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна
Место рождения
Дата рождения06.04.1912
Дата смерти03.10.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912
Отец: Ковтун Ефим Ефимович
Мать: Ковтун Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Олейникова (Матвиенко) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Матвиенко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тарасова (Матвиенко) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Матвиенко Николай Николаевич
Смерть
03.10.1998