Матвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна

Матвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

06.04.1912

Дата смерти

03.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912

Отец: Ковтун Ефим Ефимович

Мать: Ковтун Мария Павловна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвиенко Николай Николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Олейникова (Матвиенко) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Матвиенко Николай Николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тарасова (Матвиенко) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Матвиенко Николай Николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
03.10.1998
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.