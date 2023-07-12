Кобыльчак Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобыльчак Дмитрий
Рождение ребёнка
14.07.?
Сын: Кобыльчак Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кобыльчак Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.03.1969
Дочь: Заленская Девичья Кобыльчак Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кобыльчак Лидия Григорьевна
Смерть
Неизвестно