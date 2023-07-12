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Кобыльчак Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобыльчак Дмитрий

Мать: Кобыльчак Анастасия Игнатовна

Рождение ребёнка
14.07.?

Сын: Кобыльчак Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кобыльчак Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.03.1969

Дочь: Заленская Девичья Кобыльчак Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кобыльчак Лидия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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