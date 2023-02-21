Распопов Илья Мокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1904
Дочь: Распопова Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Распопова Анастасия Афанасьевна
Место жительства
1904 ст.
На 1904 год - крестьянин села Кузнецовка Фатеевской волости Дмитриевского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно