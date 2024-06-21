Периков Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПериков Матвей

Периков Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
В ревизии 1811 года его дети указаны как "дети Ланины". Возможно, это тот же человек - http://tambovgrad.ru/modules/family/person.php?person_id=21191
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Периков Кондратий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Княжево, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.