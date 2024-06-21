Периков Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
В ревизии 1811 года его дети указаны как "дети Ланины". Возможно, это тот же человек - http://tambovgrad.ru/modules/family/person.php?person_id=21191
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Периков Кондратий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Княжево, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно