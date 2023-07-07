Бахуленков Иоанн Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахуленков Иоанн Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
04.08.1894 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь, запись №-63ж "ЦГА Москвы", фонд №2127, опись №1, дело №620, стр. 30 Крестная дочь: Перышкина Клавдия Павловна из д.Игониха
Место жительства
Неизвестно
Алеканово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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