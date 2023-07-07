Бахуленков Иоанн Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
04.08.1894 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь, запись №-63ж "ЦГА Москвы", фонд №2127, опись №1, дело №620, стр. 30 Крестная дочь: Перышкина Клавдия Павловна из д.Игониха
Место жительства
Неизвестно
Алеканово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно