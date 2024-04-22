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Андрей Алексеевич

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Алексей Федоров (Ич)

Мать: Матрена Макарова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Иринья Андреева (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Сергеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Иринья Меньшая Андреева (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Сергеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
18.04.1820 ст.

Жена: Саламанида Алексеева (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
оба вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокея Сергеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1836
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