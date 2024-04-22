Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Алексей Федоров (Ич)
Мать: Матрена Макарова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Иринья Андреева (Вна)
Мать ребёнка: Евдокея Сергеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Иринья Меньшая Андреева (Вна)
Мать ребёнка: Евдокея Сергеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
18.04.1820 ст.
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
оба вторым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокея Сергеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1836